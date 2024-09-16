رئيس فيلادلفيا يستقبل الملحق الثقافي السعودي

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح الملحق الثقافي السعودي في السفارة السعودية لدى الأردن الدكتور محمد بن خزيم الشمري يرافقه مدير العلاقات العامة في السفارة السيد سالم الدوسري، حيث بحث سبل التعاون بين جامعة فيلادلفيا والملحقية الثقافية السعودية.

وتم تقديم عرضًا مفصلا حول المسار الاكاديمي في الجامعة وما تتميز به من مستوى علمي ريادي بين الجامعات الأردنية والعربية، واستعرض الدكتور الجراح المستوى المميز الذي تحظى به الجامعة من خلال احتواءها خيرة النخب الاكاديمية والإدارية إضافة للخدمات التي تقدمها لرفع سوية العملية التعليمية والتسهيل على ابنائها الطلبة.

وقدم سعادة الملحق الدكتور الشمري رؤيته فيما يتعلق بالمستوى المطلوب مواكبته لعملية تحديث التخصصات التي تصبو سفارة المملكة العربية السعودية ان يلتحق بها الطلبة السعوديين، كما اطمئن سعادته هلة انتظام الطلبة السعوديين في الجامعة.

وقد حضر اللقاء نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وفي ختام اللقاء اعرب الدكتور الشمري عن تقديره العميق لجامعة فيلادلفيا ممثلة بكادرها الاكاديمي والإداري على المستوى المميز الذي وصلت اليه الجامعة وأكد على ان هذه الزيارة تأتي كجزء من سياسة الملحقية وبرامجها نحو تعزيز سبل التعاون وفتح افاق جديدة للطلبة السعوديين للتعرف والاستفادة من البرامج الاكاديمية التي تقدمها جامعة فيلادلفيا