يوم حزين بالأردن.. 7 وفيات بحوادث وجريمة بشعة

وطنا اليوم:شهدت المملكة أمس الأحد، 3 حوادث مفجعة أودت بحياة 7 أشخاص وأسفرت عن اصابات في 3 حوادث متفرقة بعدة مواقع مختلفة في الأردن .

** وفاتان وإصابات بحادث سير مروع في إربد

في الحادث الأول، توفي شخصان من جنسية عربية وأُصيب اثنان آخران، إثر حادث تصادم وقع على طريق البترا في محافظة إربد، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر، إن المتوفين من جنسية عربية، والمصابين مواطنون أردنيون.

وأضاف أن كوادر الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى.

** 4 وفيات وإصابتين بحادث مروري في الأزرق

وفي الحادث الثاني، فقد قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة بمحافظة الزرقاء استجابتا لبلاغ حول حادث اصطدام ما بين مركبتين بمنطقة الأزرق باتجاه جسر العمري.

وبين الناطق الإعلامي، أن الحادث نتج عنه وفاة أربعة أشخاص، أحدهم من جنسية عربية، وإصابة إثنين آخرين بإصابات مختلفة في الجسم وكلاهما من جنسية عربية، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

هذا وقُدِمتْ الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين واسعفا لاقرب مستشفى فيما تم اخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وفُتِحَ تحقيق مروري لبيان سبب الحادث .

شخص يقتل والده ويدفن جثّته لإخفاء الجريمة في الرويشد

وعلى صعيد متصل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد للبحث الجنائي وللمركز الأمني في لواء الرويشد بتغيب أحد الأشخاص، حيث تولى فريق تحقيق متابعة التحقيق والبحث عن الشخص .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تبيّن له قيام ابن الشخص المتغيّب بقتله طعناً إثر خلافات فيما بينهما ودفن جثّته بالاشتراك مع أحد أقربائه لإخفاء الجثة والجريمة وتوارى عن الأنظار بعد ذلك فيما أُلقي القبض على الشريك وجرى ابلاغ المدعي العام واخراج الجثة وتحويلها للطب الشرعي .

وتابع أنه جرى مساء اليوم تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق العاصمة وتم التوجه للمكان وإلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه .