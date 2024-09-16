الأردن يبدأ التحضير لإطلاق مستشفى نسائي في خان يونس جنوبي غزة

وطنا اليوم:قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، إن القوات المسلحة التحضير بدأت في التحضير لإطلاق مستشفى نسائي متخصص في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمام جسر الشيخ حسين، الاثنين، أن المستشفى يضم معظم التخصصات النسائية مثل الجراحة والتوليد وسيتم الإعلان عن موعد افتتاحه بعد انتهاء التحضيرات.

وأشار الحياري إلى أن المستشفيات الميدانية الأردنية جنوبي غزة تعاملت مع أكثر من 175 ألف حالة منذ بدء الحرب، منذ بدء مهامه في 20 تشرين الثاني 2023.

وتدخل، الاثنين، عبر جسر الشيخ حسين العيادات المتنقلة ضمن مبادرة “استعادة الأمل” لدعم مبتوري الأطراف في غزة إلى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب على غزة إلى مستويات “غير مسبوقة”.

في 26 آب، أُطلقت بتوجيهات ملكية سامية، في الخدمات الطبية الملكية، المبادرة الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة “استعادة الأمل” التي تأتي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب في قطاع غزة، الأمر الذي زاد من عدد عمليات بتر الأطراف المنقذة للحياة التي تم إجراؤها وتتجاوز قدرات مستشفيات غزة في إدارة هذه الحالات والتعامل معها.

وقال الحياري في تصريح سابق، إن المبادرة تعنى بتركيب الآلاف من الأطراف الاصطناعية؛ إذ من المتوقع وفقا للتقديرات الطبية أن تشمل أكثر من 14 ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم.