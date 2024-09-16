الأرصاد تحذر من من خطر الانزلاق على الطرقات

وطنا اليوم:أفادت إدارة الأرصاد الجوية، بأن هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر صباح الاثنين في الأجزاء الغربية من شمال ووسط الأردن، وكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وستكون الأجواء ليلا باردة نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات صباح الاثنين في المناطق التي قد تشهد زخات مطر .

طقس الأربعاء والخميس

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، حيث يصبح الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار، البحر الميت، والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، الأربعاء والخميس، وفقا لما ذكرته الأرصاد الجوية.

وخلال الليل، ستبقى الأجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفة في باقي المناطق.