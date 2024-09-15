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شخص يقتل والده ويدفن جثّته لإخفاء الجريمة في لواء الرويشد 

منذ ساعتين
شخص يقتل والده ويدفن جثّته لإخفاء الجريمة في لواء الرويشد 

وطنا اليوم_

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد للبحث الجنائي وللمركز الأمني في لواء الرويشد بتغيب أحد الأشخاص، حيث تولى فريق تحقيق متابعة التحقيق والبحث عن الشخص .

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تبيّن له قيام ابن الشخص المتغيّب بقتله طعناً إثر خلافات فيما بينهما ودفن جثّته بالاشتراك مع أحد أقربائه لإخفاء الجثة والجريمة وتوارى عن الأنظار بعد ذلك فيما أُلقي القبض على الشريك وجرى ابلاغ المدعي العام واخراج الجثة وتحويلها للطب الشرعي .

 

وتابع أنه جرى مساء اليوم تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق العاصمة وتم التوجه للمكان وإلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه .


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