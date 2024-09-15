النوايسة يترأس اجتماع اللجنة التنظيمية لاستضافة مؤتمر الدراية الإعلامية والمعلوماتية

وطنا الييوم_

ترأس أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، الاجتماع الأول للجنة التنظيمية الوطنية لاستضافة مؤتمر الدراية الإعلامية والمعلوماتية، الذي تستضيفه المملكة، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي خلال يومي 30 و31 من تشرين الأول المقبل.

وأكد النوايسة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، في وزارة الاتصال الحكومي، أهمية إقامة المؤتمر في الأردن لعرض تجربة المملكة الرائدة والمميزة على المستوى العربي فيما يتعلق بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي تحت شعار ” الحدود الرقمية الجديدة للمعلومات – الدراية الإعلامية والمعلوماتية من أجل المصلحة العامة”، وسيشارك فيه خبراء وأكاديميون وإعلاميون وشباب من مختلف دول العالم.

وأوضح النوايسة أنّ محاور المؤتمر ستركز على أهمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية في مواجهة التغييرات السريعة في إنشاء ونشر المعلومات، وأبرز التحديات التي تواجهها في عصر الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والانتشار السريع للأخبار الكاذبة، إضافة إلى دور التعليم في تعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية وتحسين القدرة على التفكير النقدي للمعلومات.

وقدمت مديرة مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي في وزارة الاتصال الحكومي الدكتورة مجد العمد، عرضا مرئيا حول المؤتمر الذي يتضمن 8 جلسات عاّمة (بما فيها الجلسة الافتتاحية والختامية) والعديد من الفعاليات الجانبية، والعروض الثقافية، وغرفة أخبار للشباب، إضافة إلى هاكاثون الشباب العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية وهي مسابقة افتراضية لتصميم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، واستكشاف أساليب فعالة لتعليم وتطوير قدرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة تنظيميَّة وطنية برئاسة وزير الاتصال الحكومي لاستضافة المملكة لمؤتمر الدراية الإعلامية والمعلوماتية وعضوية عدد من الأمناء العامين في الوزارات وممثلين عن عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.

–(بترا)