الجغبير : وفد صناعي اردني يبحث اقامة شراكات تجارية في السعودية

وطنا اليوم-أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة التجارة الحرة العربية، بالنسبة للصادرات الأردنية عام 2023، حيث وصلت الصادرات الأردنية اليها حوالي 984 مليون دينار بنسبة بلغت 17.1% مقارنة مع 840 مليون دينار عام 2022، ووصل حجم التبادلات التجارية بين الأردن والسعودية في 2023 نحو 3.575 مليار دينار، مقارنة مع 3.772 مليار دينار في عام 2022، ومع ان هذه الارقام تعتبر مبشرة، الا ان هذا الرقم قابل للزيادة في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

واضاف الجغبير، ان وفدا صناعيا أردنيا يزور المملكة العربية السعودية خلال الفترة 14 – 18 الشهر الجاري، يضم ممثلين لشركات صناعية تعمل في عدة قطاعات صناعية، يبحث عقد شراكات تجارية واقامة صناعات تكاملية في كل من الرياض، جدة ومكة المكرمة.

وأشاد الجغبير بتعاون وجهود السفارة الاردنية في الرياض ممثلة بالسفير الدكتور هيثم ابوالفول وكادر السفارة، الذين قاموا بترتيب لقاءات الوفد الصناعي الأردني مع المراكز التجارية في السعودية، وتعاونوا في ترتيبات الأمور اللوجستية اللازمة لانجاح الزيارة.

واوضح الجغبير ان هذه الزيارة تأتي بناء على نجاح الزيارة السابقة لوفد صناعي أردني الى المملكة العام الماضي والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع أصحاب اسواق تجارية كبرى، خصوصا وان التبادل التجاري بين البلدين يتركز في سلع محددة، لا يتناسب مع التنوع الانتاجي للقطاع الصناعي في البلدين، كما ان الأردن يستورد العديد من المواد الأولية اللازمة لصناعاته من السعودية، وخصوصا في قطاع الصناعات البلاستيكية، ففرص التكامل الصناعي موجودة ويمكن البناء عليها.