رئيس الوزراء المكلف في سطور

وطنا اليوم- جعفر عبد عبد الفتاح حسان (1968– ) سياسي أردني يشغل منصب رئيس الوزراء الأردني المكلف بتشكيل الحكومة الأردنية. [1] وهو وزير سابق عمل في عدّة مناصب شملت وزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2009 إلى 2013، ومدير المكتب الملك عبدالله الثاني بين 2014 إلى 2018 ونائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018. تقاعد عام 2018 وهو مؤلف كتاب: الاقتصاد السياسي الأردني – بناء في رحم الازمات.

تلقى دراسته في مدرسة المطران في عمان التي تخرج منها عام 1985 واكمل دراسته الجامعية في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على شهادة البكالوريوس وشهادات الماجستير والدكتوراه. متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ووالده عبد عبدالفتاح حسان الدنادنة من مواليد خريبة السوق (1921-1990).[2]

المؤهلات العلمية

شهادتا الدكتوراه والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف/ سويسرا. [ 3 ]

شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد-كمبريدج/ الولايات المتحدة الأميركية.

شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن/ الولايات المتحدة الأميركية.

شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس/ فرنسا.

مناصب