رئيس الوزراء المكلف في سطور

وطنا اليوم- جعفر عبد عبد الفتاح حسان (1968– ) سياسي أردني يشغل منصب رئيس الوزراء الأردني المكلف بتشكيل الحكومة الأردنية. [1] وهو وزير سابق عمل في عدّة مناصب شملت وزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2009 إلى 2013، ومدير المكتب الملك عبدالله الثاني بين 2014 إلى 2018 ونائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018. تقاعد عام 2018 وهو مؤلف كتاب: الاقتصاد السياسي الأردني – بناء في رحم الازمات.
تلقى دراسته في مدرسة المطران في عمان التي تخرج منها عام 1985 واكمل دراسته الجامعية في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على شهادة البكالوريوس وشهادات الماجستير والدكتوراه. متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ووالده عبد عبدالفتاح حسان الدنادنة من مواليد خريبة السوق (1921-1990).[2]
المؤهلات العلمية
- شهادتا الدكتوراه والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف/ سويسرا.[3]
- شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد-كمبريدج/ الولايات المتحدة الأميركية.
- شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن/ الولايات المتحدة الأميركية.
- شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس/ فرنسا.
مناصب
- ملحقاً في وزارة الخارجية (1991).[2]
- مكتب سموّ السكرتير العسكري لجلالة الملك ومكتب سموّ المستشار الثقافي لجلالة الملك/ الديوان الملكي الهاشمي (1993 – 1995).
- ضمن بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف (1995-1999).
- مجلس أمن الدولة/ الديوان الملكي الهاشمي (1999-2001).
- قائماً بالأعمال ونائباً للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006).
- مديراً لدائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي بالدرجة العليا (2006-2009).
- وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي (2009-2013) في كلّ من: حكومتَي سمير الرفاعي الأولى والثانية، وحكومة معروف البخيت الثانية، وحكومة عون الخصاونة، وحكومة فايز الطراونة الثانية، وحكومة عبدالله النسور الأولى.
- شغل بصفته وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي منصبَ محافظ الأردن لدى كلّ من البنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، وبنك الإعمار الأوروبي. وأشرف خلال ذلك على علاقات الأردن مع المؤسسات التنموية الدولية، بما في ذلك الصناديق التنموية العربية وبنك الإعمار الأوروبي.
- نائباً لرئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ونائباً لرئيس هيئة مديري مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير، وعضواً في مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي في عمان (2013-2014).
- مديراً لمكتب جلالة الملك عبد الله بن الحسين (2014-2018).
- نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في حكومة هاني الملقي الثانية (شباط-حزيران 2018).
- مديرا لمكتب الملك عبدالله الثاني (2021 – 2024).