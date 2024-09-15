تجارة عمان تبحث قضايا تهم تجار ومنتجي المواد الزراعية

وطنا اليوم- عمان- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، اليوم الاحد، العديد من القضايا التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع سواء للمصدرين او المستوردين او المنتجين، والآليات المُقترحة لتذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية .

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عقد بمقر تجارة عمان، اهمية تظافر جهود جميع الجمعيات والنقابات الزراعية لضمان استدامة الإنتاج الغذائي واستقرار الإمدادات الغذائية، مما يسهم في تحسين الأمن الغذائي على المدى الطويل.

وشدد على ضرورة عقد اجتماع للنقابات والجمعيات المعنية بالقطاع الزراعي لتوحيد الجهود ومناقشة التحديات التي تواجهها بشكل شامل، مما يساعد في الوصول لحلول ملائمة ومتكاملة، تنعكس على أعمال القطاع بكل تفاصيله.

وأكد أن تجارة عمان تدعم بكل إمكاناتها نقابات وجمعيات أصحاب العمل سواء كانت الاستشارات القانونية والجمركية والضريبية، والدراسات المتخصصة، والمساعدة في تنظيم ورش العمل، والندوات، والمعارض التي تدعم تطوير القطاع التجاري والخدمي وبمقدمة الزراعي.

من جهته، أكد المهندس صالح الياسين رئيس النقابة ضرورة التعاون مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز فعالية القطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي، مثمنا دعم الغرفة واهتمامها في تذليل التحديات والتشاركية الدائمة مع جميع النقابات والجمعيات التجارية.

ودعا الياسين للتنسيق بين النقابة وتجارة عمان لتطوير استراتيجيات أكثر فعالية للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مع التركيز على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية عند اصدار الانظمة والتعليمات التي تخص تجار ومنتجي المواد الزراعية.

من جانبهم طرح اعضاء مجلس النقابة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وفي مقدمتها ضرورة توحيد البيانات الخاصة بالقطاع، وعقد لقاءات ثنائية مع الجهات المعنية لمعالجة بعض الاختلالات التي تواجه عملهم.

وأكد أعضاء مجلس ادارة الغرفة الحضور، على ضرورة تحديد اولويات العمل للنقابة، والتركيز على اهم التحديات والمعيقات التي تواجه عملهم، والخروج بمصفوفة واضحة تتضمن أولويات العمل والتحديات المحددة، مما يوفر إطار عمل واضح يساعد في تنظيم الجهود ويعزز من فعالية التواصل مع الجهات المعنية