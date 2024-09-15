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الأمين العام لحزب إرادة للهيئة العامة : لم يتم ترشيح وزراء عن الحزب ، ولدينا على ضوء النظام الأساسي آليتنا الشفافة بهذا الشأن

منذ 37 ثانية
الأمين العام لحزب إرادة للهيئة العامة : لم يتم ترشيح وزراء عن الحزب ، ولدينا على ضوء النظام الأساسي آليتنا الشفافة بهذا الشأن

وطنا اليوم-وجه الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة رسالة لأعضاء الحزب على الصفحات الداخلية للحزب مفادها :
” وردتني العديد من الاتصالات من قبل أعضاء الحزب حول ترشيح وزراء للرئيس المكلف عن الحزب ، وأؤكد رسميا أن هذا لم يحدث ولكنه يجب ان يحدث في ظل منظومة التحديث السياسي ، وفي حال تمت مشاورتنا فنحن لدينا أسسنا الشفافة بهذا الشأن وعلى ضوء النظام الأساسي للحزب


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