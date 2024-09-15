بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

منذ 47 ثانية
جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم- باسم أسرة جامعة البترا، قدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وجميع الشعب الأردني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبها الصلاة والسلام.
وأكدت الجامعة في تهنئتها أن هذه الذكرى العطرة تذكرنا بعظمة مولد سيد الخلق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أضاء الكون بنور رسالة الإسلام، وأخرج البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعدل. وأشارت الجامعة إلى أهمية استلهام القيم السامية التي جاء بها رسولنا الكريم، من رحمة وتسامح ومحبة بين الناس.
وأشادت جامعة البترا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز صورة الإسلام المعتدل على الساحة الدولية، من خلال مبادراته المستمرة لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي. واعتبرت الجامعة أن “رسالة عمان” و”كلمة سواء” تمثلان نموذجًا عالميًا في نشر الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي وتعاليمه السمحة.
وأكدت الجامعة التزامها بترسيخ هذه القيم في نفوس طلابها وأعضاء هيئتها التدريسية، انسجامًا مع رؤية جلالة الملك في بناء مجتمع متماسك ومتناغم يسوده التسامح والتآخي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:57

الملك يكلف جفر حسان بتشكيل حكومة خلفا لحكومة بشر الخصاونة

15:55

علاء البطاينة مديرا لمكتب الملك

15:24

عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

15:21

نادي جامعة البترا ينظم حفل العشاء السنوي لأعضائه

15:20

مَن فاز، ومَن خسِر؟

15:16

أولويات وطنية ومسارات متوازية عنوان المرحلة المقبلة

14:09

القيادات المتميزة رصيد مستقبلي لإدارة موارد الدولة

13:08

الزعبي: الرسول حاربوه قرايبه وأنا حاربوني بعض الأقارب

12:48

الحكومة التي نريد ! 

11:40

زين الأردن تتعاون مع دائرة الآثار العامة لتوريد غرفة مُراقبة إلكترونية

11:15

حكومة الخصاونة تقدم استقالتها

11:00

هارفارد تُعيّن البروفيسور السعود “نائب رئيس عمان الأهلية”  زميلاً للابتكار في التعليم العالي العالمي 

وفيات
وفيات الجمعة 13-9-2024رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايزالأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايزوفيات الخميس 12-9-2024وفيات الأربعاء 11-9-2024