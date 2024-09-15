جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم- باسم أسرة جامعة البترا، قدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وجميع الشعب الأردني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبها الصلاة والسلام.

وأكدت الجامعة في تهنئتها أن هذه الذكرى العطرة تذكرنا بعظمة مولد سيد الخلق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أضاء الكون بنور رسالة الإسلام، وأخرج البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعدل. وأشارت الجامعة إلى أهمية استلهام القيم السامية التي جاء بها رسولنا الكريم، من رحمة وتسامح ومحبة بين الناس.

وأشادت جامعة البترا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز صورة الإسلام المعتدل على الساحة الدولية، من خلال مبادراته المستمرة لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي. واعتبرت الجامعة أن “رسالة عمان” و”كلمة سواء” تمثلان نموذجًا عالميًا في نشر الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي وتعاليمه السمحة.

وأكدت الجامعة التزامها بترسيخ هذه القيم في نفوس طلابها وأعضاء هيئتها التدريسية، انسجامًا مع رؤية جلالة الملك في بناء مجتمع متماسك ومتناغم يسوده التسامح والتآخي.