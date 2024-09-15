نادي جامعة البترا ينظم حفل العشاء السنوي لأعضائه

وطنا اليوم-كرم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية ممن حصلوا على رتب علمية، وممن أنهوا مسيرتهم العلمية في رحاب الجامعة، وذلك خلال حفل العشاء التعارفي السنوي الذي نظمه نادي جامعة البترا لموظفي الجامعة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وعبّر عبد الرحيم عن تقديره واعتزازه بمساهمات أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية خلال العام الأكاديمي المنصرم، التي تمثلت في استحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة عدد الطلبة المسجلين، وصولاً إلى الحصول على اعتمادات محلية وعالمية. مؤكدًا أن الجامعة حققت تقدمًا في مجال التحول الرقمي، والاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في برامج التدريب والمراسلات الداخلية، وهو ما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي.

واستعرض رئيس نادي جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح الفعاليات المتنوعة التي نظمها نادي الجامعة خلال العام الماضي، التي شملت أنشطة ثقافية، ورياضية، وفنية، بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية لأبناء أعضاء النادي. وأعلن الملاح عن الفعاليات المخطط لها في المستقبل، ومنها فعالية لاكتشاف المواهب والإبداعات بين أعضاء النادي، بهدف تبني هذه المواهب على الأصعدة الفنية، والثقافية، والرياضية، والابتكارية، وهو ما يعزز دور النادي في خدمة المجتمع الجامعي.

وفي الختام، دعا الدكتور الملاح إلى استمرار دعم النادي من قبل إدارة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني الأردني في مباراته المقبلة، ومتمنيًا دوام الأمن والأمان للأردن تحت قيادة الملك عبد الله الثاني.

وأشار الملاح، إلى دور النادي في دعم القضايا الوطنية والعربية، لا سيما تضامنه مع القضية الفلسطينية التي كان منها تنظيم معرض: “الصورة تنتصر” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة، بالإضافة إلى تنظيم حملة تبرعات بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لدعم أهالي غزة.