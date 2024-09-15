الحكومة التي نريد ! 

وطنا اليوم_الدكتور أحمد الشناق– الشعب يريد رئيس وزراء بموقف معلن وبحسم وحزم الغاء باب الواسطة والمحسوبية

– بيان وزاري غير تقليدي وبعيد عن ادبيات ووعود ، بيان وزاري يلتزم بآليات تنفيذية لكل وزارة ، و تقديم الخطة الوطنية لكل وزارة القابلة للتطبيق وبما يلمسه المواطن على أرض الواقع

– تقديم مشروع إقتصاد وطني حقيقي بالإستغلال في الثروات والموارد الأردنية نحو إقتصاد وطني إنتاجي مستقل وذلك بإنشاء المشاريع الإنتاجية الكبرى والصناعات التحويلية، لرفع الناتج المحلي لحل مشكلة البطالة والفقر ورفع دخل الفرد والأسرة

– تقديم خطة وطنية جادة بقرارات دولة بنوعية الخدمات لكافة مناطق المملكة وفق آليات تعتمد الخريطة الجغرافية السكانية والعدالة بما يليق بكرامة المواطنين

– التوقف عن خطاب التبرير بشح الموارد في البلاد كظاهرة لعجز المسؤول أمام حاجات الناس ومتطلبات معيشتهم

-التوقف عن إدارة شؤون الدولة بعقلية بنكية مالية ، والتوجه إلى نهج إقتصادي وبما ينعكس على نسبة النمو الاقتصادي لمواجهة تحدي البطالة وإتساع شرائح الفقر في البلاد

– فتح ملف الطاقة وإعادة هيكلة هذا القطاع بما يخدم الصناعات ويخفف على جيب المواطن

– تحفيز وتشجيع حقيقي لراس المال الوطني بمدخراته في البنوك للإستثمار في الثروات والموارد الوطنية

– أن يكون مجلس وزراء رشيق بإلغاء ودمج بعض الوزارات ، وخطة مدروسة لدمج والغاء بعض المؤسسات والهيئات ، لترشيد الإنفاق على مستوى الدولة

– نهج حكومي بمراجعة عديد الأنظمة والتعليمات التي أصبحت عقبة حقيقية بالروتين في أداء الوزارات والمؤسسات

– عدالة توزيع خطط التنمية لكافة المحافظات بعد أن أصبحت العاصمة مركز النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، وإعتماد النقل التدريجي للسكان

– أن يعمل مجلس الوزراء وفق أطر وخطط تنفيذية موحدة ، كالمياه والطاقة والزراعة ان تعمل في إطار موحد.

– البدء بالإستغلال في الأراضي القابلة للإستصلاح الزراعي المقدرة بملايين الدونمات ، كمشروع وطني تلتقي عليه الناس

– تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية ، وربط القرار السياسي الأردني بالمصلحة الاقتصادية

– ربط خطط العديد من الوزارات ، بمشاركة الجامعات وكلياتها ذات الإختصاص بتلك الوزارات

– تفعيل دور بعض المجالس المعطلة ، كمجلس الصحي العالي والمناط به، وضع خطة وطنية استراتجية بالتنسيق بين القطاعات الطبية، بتقديم نوعية علاج توازي التطور الطبي بالبلاد والتأمين الصحي الشامل

– حكومة ميدان تتعامل مع المواطنيين في مناطقهم ، وتقديم الحلول الحقيقية لظروف معيشتهم

-حكومة تمتلك خطاب الدولة الاردنية ورسالتها بقوة وعزم وشفافية ووضوح نحو الداخل الوطني والخارج، وكفى للخطاب الإعلامي المتردد المرعوب