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حكومة الخصاونة تقدم استقالتها

منذ 5 ساعات
حكومة الخصاونة تقدم استقالتها

وطنا اليوم- قدم الدكتور بشر الخصاونة صباح اليوم باستقالة حكومته إلى جلالة الملك، ومن المتوقع قبولها في أي لحظة، مع تكليف مدير مكتب الملك، جعفر حسان، بتشكيل الحكومة الجديدة.

حسان عقد مسبقًا سلسلة لقاءات مع شخصيات لاستمزاج رأيهم حول الانضمام إلى الحكومة، مما يثير توقعات بأن أداء حكومته لليمين الدستورية سيكون سريعًا، وقد لا يتجاوز الموعد يوم الثلاثاء المقبل.

إذا صحت التسريبات، فمن المتوقع أن تضم الحكومة عددًا من الأسماء مثل وليد المصري، عبد المنعم العودات، خير أبو صعيليك، يعرب القضاة؛ سامي السميرات وزيرًا للاقتصاد الرقمي، عمر ملحس، مهند شحادة، وعبد الحكيم الهندي.

كما تشير التسريبات إلى بقاء عدد من الوزراء في مناصبهم، منهم وزراء الداخلية والخارجية والتعليم والأوقاف والبيئة.

نخبة


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