هارفارد تُعيّن البروفيسور السعود “نائب رئيس عمان الأهلية”  زميلاً للابتكار في التعليم العالي العالمي 

وطنا اليوم-قررت جامعة هارفارد الأمريكية تعيين نائب رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور أنس راتب السعود زميلاً في الابتكار للتعليم العالي العالمي

Global Higher Education Innovation Fellow

وذلك اعتباراً من تاريخ 16-9-2024، بتبعية لمركز التكنولوجيا وريادة الأعمال TECH في كلية جون بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة هارفارد.

وتضم TECH مجموعة من القيادات الفكرية الأكثر تقدما في العالم بشأن القضايا المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال.

وسيعمل السعود من خلال هذا الموقع على مشروع بحثي نوعي بعنوان “تعزيز الابتكار للبحوث متعددة التخصصات في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: التحديات والفرص”، بحيث تشترك الأبحاث الناتجة عن هذا المشروع بين جامعة عمان الأهلية وجامعة هارفارد.

السعود يحمل رتبة الأستاذية في المعلوماتية (النظم الإلكترونية)، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية من الجامعة الأردنية (2006)، والماجستير في إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة سالفورد – المملكة المتحدة (2007)، والدكتوراة في المعلوماتية من جامعة ريدينغ – المملكة المتحدة (2012).

وقد بدأ السعود حياته العملية كإداري في إدارة الشؤون الإدارية في الديوان الملكي الهاشمي قبل انضمامه إلى جامعة عمان الأهلية في عام 2012، حيث تسلم منذ ذلك الحين العديد من المواقع الإدارية في الجامعة منها: رئيساً لأقسام الأعمال والتجارة الإلكترونية ونظم المعلومات الإدارية، وعميدًا لشؤون الطلبة، ومديراً للاعتماد، ومديراً لحاضنة الأعمال، ومديراً لمركز الابتكار والتميز، ومديراً لمركز الارتباط العالمي، ومساعداً لرئيس الجامعة لشؤون الاعتماد والتصنيف الدولي.

ومنذ العام 2022 يعمل نائباً للرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة ومديراً لمركز الحوراني للبحوث العلمية التطبيقية، وهو خبير مختص في الاعتماد الدولي والتصنيف للجامعات، ويعمل عضواً في المجلس الاستشاري لتصنيف التايمز البريطاني منذ العام 2022، وعضواً في المجلس الاستشاري لشبكة التعليم العالي الأمريكية الأردنية (روابط) منذ العام 2024، وعضواً في مجلس الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة الأردنية منذ العام 2022.

وقد عُيّن السعود استاذاً زائراً في عدد من الجامعات العالمية كان آخرها جامعة العلوم والإدارة MSU في ماليزيا.

الدكتور السعود له ما يزيد على 70 بحثاً علمياً محكماً ومنشوراً في أفضل المجلات العالمية المدرجة في قواعد بيانات سكوبس، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

وبعيداً عن المسار الأكاديمي، عمل السعود مديراً تنفيذياً لعدد من الشركات الناشئة في الأردن، وهو عضو في مجلس إدارة شركة ألفريدو ALefredo Books ، وهي قصة نجاح أردنية تُعدّ اليوم أكبر منصة عربية لبيع الكتب المستعملة والملخصات التعليمية الرقمية.

كما أن السعود مهتم في دعم الشركات الناشئة التي تعتبر محركات للاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال في الأردن والوطن العربي.

** لمشاهدة زملاء الابتكار للتعليم العالي العالمي” هارفارد” على الرابط التالي :

https://tech.seas.harvard.edu/fellows