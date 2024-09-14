مؤتمرمنظمي حفلات الزفاف (DWP) يستعد للكشف عن سحر العقبة الأردن

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دبي / الأردن، سبتمبر 2024: أعلنت سلطة العقبة الاقتصادية وهيئة تنشيط السياحة رسميا استضافةالمؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف (DWP)والذي ستنعقد اعماله في مدينة العقبةخلال الفترة 7 إلى 9 تشرين أول 2025.

رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) نايف الفايزقال: “سعيدين للغاية باستضافة النسخة الحادية عشرة من مؤتمر DWP، في الأردن، وفي العقبة بشكل خاص. حيث يجمع هذا الحدث المهم أهم متخصصين صناعة حفلات الزفاف العالمية، ويؤكد اختيار العقبة للاستضافة جاذبية وأهمية العقبة، ويستعرض إمكاناتها كموقع متميز لحفلات الزفاف. كما تعد هذه فرصة مهمة لنا لعرض تراث العقبة الثقافي الغني، والمناظر الطبيعية، وكرم الضيافة. إن استضافة مؤتمر DWP في العقبة سيساهم بوضع الأردن كموقع رفيع المستوى لحفلات الزفاف والمناسبات الفاخرة على الساحة العالمية.”

ومن ناحية أخرى , أكد نائب رئيس مجلس المفوضين / مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة حمزة الحاج حسن ان استضافة العقبة للمؤتمر السنوي الحادي عشر لـ DWP يساهم بشكل فعال في تحقيق هدفنا بجعل المدينة خيارًا رئيسيًا لسياحة المؤتمرات والفعاليات والمعارض وحفلات الزفاف. هذا الحدث يسلط الضوء على التزام سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بإبراز إمكانيات العقبة في المجالات المختلفة وخصوصا المؤتمرات، الفعاليات وحفلات الزفاف العالمية.كما وأضاف أن مشروع مركز العقبة الدولي للمعارض والذي سيتم افتتاحه خلال شهر ايلول من العام الحالي سيكون نقلة نوعية لاستضافة المعارض والمؤتمرات.

من جانبه قال وزير السياحة والاثار مكرم القيسي “سيمكن مؤتمر DWP 2025 للمشاركين أن يتطلعوا إلى تجربة فريدة تسلط الضوء على الثقافة الغنية والمناظر الطبيعية الخلابة في العقبة والأردن. ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف أماكن غير عادية، والتواصل مع الخبراء المحليين والدوليين. ويهدف هذا الحدث إلى توفير بيئة ملهمة تثير الإبداع والتعاون، وتسليط الضوء على المهارات الإبداعية في السوق المحلي، مع الاستمتاع بكرم الضيافة الاستثنائي الذي يشتهر به الأردن”.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات اكد على أهمية انعقاد المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف DWP في الأردن والذي سينعكس إيجابا لهذا النوع من السياحة والتي تحوز بدورها على نسبة عالية من حجم الانفاق العالمي وذات مردود عالي متنامي .

وبين عربيات ان المملكة تتمتع بفرصة كبيرة لتحوز على نسبة من هذا السوق المتنامي والذي من المتوقع ان يصل حجم السوق الى 253 مليار دولار حتى العام 2032.

وأشار عربيات ان انعقاد المؤتمر في الأردن فرصة مهمة لتسويق هذا النوع من السياحة بما ينعكس إيجابا ويحقق العوائد المستقبلية المرجوة منه.

من جانبه قال مدير عام شركة QNA الدولية، الشركة المنظمة لمؤتمر DWPاكاشجين: “على مدى 10 سنوات، قمنا بتعزيز العلاقات التجارية، وإلهام المتخصصينبحفلات الزفاف العالمية، والاحتفال بنجاحات وإنجازات في المجتمعات،وتواصل التطور للعلامة التجارية DWP في النمو على مر السنين. سيصادف عام 2025 العام الحادي عشر لمؤتمر DWP، وكما هو الحال دائمًا، نعد بتقديم تجربة سنعتز بها لسنوات قادمة. إن اختيارنا للعقبة كوجهة لاستضافة مؤتمر DWPسيفوق توقعات الجميع، لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الوقت قد حان ليختبرمتخصصي حفلات الزفاف العالميون الفخامة والأناقة التي تتمتع بها حفلات الزفاف في الأردن.

“سيسلط المؤتمر الضوء على قدرة العقبة على استضافة فعاليات واسعة النطاق رفيعة المستوى، مما يؤدي إلى زيادة السياحة والاهتمام الدولي بالأردن كوجهة لحفلات الزفاف العالمية. وكلنا فخر باستضافة 500 من أكثر من 75 دولة من أفضل منظمي حفلات الزفاف والموردين والشركاء المبدعين في العالم في الأردن في نسختنا القادمة، والتي ستعزز مكانة الأردن في سوق حفلات الزفاف العالمية.”

ووفقا للمجموعة الدولية للأبحاث، بلغ حجم سوق حفلات الزفاف العالمية 30.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 253.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.44٪ خلال الفترة 2024-2032. وهذا يعكس الإقبالالمتزايد لحفلات الزفاف في الوجهات العالمية. إن مثل هذه الإحصائيات المثيرة للإعجاب لا تؤدي إلا إلى تعزيز الآفاق الواعدة التي توفرها الأحداث الرائدة عالميًا مثل DWP.

وتتمتع الأردن بفرصة كبيرة للحصول على كنز من تجارب الزفاف العالمية الفريدة. سواء كان حفلًا على شاطئ البحر الأحمر، أو احتفالًا رومانسيًا تحت النجوم في صحراء وادي رم الساحرة، أو مكانًا تاريخيًا وسط جبال البتراء، أو حفل زفاف هادئ في البحر الميت. سوف يبرز مؤتمر DWP العقبة كوجهة مميزة لحفلات الزفاف العالمية، حيث يمكن للمقبلين على الزواج أن يتوقعوا بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة، تجربة الضيافة الاستثنائية والمأكولات الرائعة وأماكن الإقامة الفاخرة، مما يضمن تجربة لا تُنسى لهم ولضيوفهم.

يُعرف مؤتمر منظمي حفلات الزفاف في الوجهات (DWP) بأنه أكبر وأقوى منصة B2B في العالم لحفلات الزفاف العالمية.على مدى السنوات العشر الماضية، يستضيف الحدث أكثر من 400 مشارك من أكثر من 70 دولة كل عام، حيث جمع بعضًا من أفضل منظمي ومصممي حفلات الزفاف الفاخرة من جميع أنحاء العالم إلى جانب الموردين ومزودي الخدمات الذين يلبون احتياجات القطاع مثل الفنادق، وهيئات السياحة، وشركات التصوير، ومصممي أزياء الزفاف، ومصممي الزهور، بالإضافة إلى شركات السياحةDMCs وغيرها الكثير.