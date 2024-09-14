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فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق مصنع قطنيات في محافظة العاصمة

منذ 4 ثواني
فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق مصنع قطنيات في محافظة العاصمة

وطنا اليوم_

***جاهزية عالية لدى الفرق المشاركة كان لها الأثر في إخماد الحريق ومنع امتداده رغم طبيعة المادة المشتعلة.

 

تمكنت فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان اليوم من السيطرة على حريق شب في مصنع قطنيات، يحتوي على ماكينات لطحن القماش ومواد قطنيه في لواء الموقر

 

وأوضح الناطق الإعلامي أن الحريق بدأ من داخل المصنع وامتد لساحة خارجية تحتوي على قطن جاهز وبشكل سريع، مع تصاعد كثيف للدخان نظراً لنوعية المادة االمشتعلة، لافتاً ان سرعة الاستجابة والجاهزية العالية من الفرق المشاركة كان لها الأثر الأكبر في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، ثم إخماده، دون وقوع إصابات بحمد الله.

 

وأشار، إلى أن العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الاطفاء وبمعداتهم الكاملة والمتخصصة، شاركوا في عمليات اخماد الحريق، وتم فتح تحقيق لمعرفه سبب الحريق.


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