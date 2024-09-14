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رسمياً_مبادرة_ثقف_2024

منذ ساعة واحدة
رسمياً_مبادرة_ثقف_2024

 

وطنا اليوم_تم افتتاح مبادرة ثقف لـ النفسي والاجتماعي التي جاءت فكرتها من أ. نجد جروح الفايز

وأبدت عن سعادتها بالمبادرة

 

لماذا ثَقَفْ؟

 

‏لقد شَهِد واقعنا المحليّ إقبالًا مُتزايدًا من الشباب والفتيات على الثقافة والبناء الثقافي يتجلّى ذلك في مظاهر عديدة كممارسة القراءة واقتناء الكتب وزيارة المكتبات والإقبال على البرامج المعرفيّة المُختلفة، وهي ظاهرة إيجابيّة تُبشِّر بجيلٍ واعٍ ومُثقّف..

 

غير أنّ هذا الإقبال قد يولِّد عند فتياتنا إشكالاتٍ في بنائهنّ الثقافي بسبب قلّة الخبرة أحيانًا، أو ندرة الموجّهين والمستشارين أحيانًا أخرى ومن خلال إدراكنا لاحتياجهنّ ولتخصصنا في صناعة الأثر وانطلاقًا من اهتمامنا الاستراتيجي بمجال المعرفة والثقافة أطلقنا هذه المبادرة الثقافية

 

والتي تهدف إلى ترسيخ الأصول المعرفية التي يؤسِّسُ عليها المثقفُ بناءَه المعرفي والثقافي وذلك لتكوين أرضية ثقافية صُلبة تساعد الفتيات على التعامل الرشيد مع الواردات المعرفية المختلفة إضافة للعديد من البرامج والورشات عبر تطبيق zoom والمساندة لهن في مسيرتهن الثقافية كما يلقي الورشات دكاتره ذو خبره عاليه من جميع الاوطان العربية

 

وختمت الفايز بالاية الكريمة ” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين “


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