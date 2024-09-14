العضايلة يرد على شائعات “الصفقة” وحول رئاسة مجلس النواب

وطنا اليوم_رد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن م. مراد العضايلة على الاحاديث التي أشارت لصفقة كانت سبب حصول حزب جبهة العمل الاسلامي على ٣١ مقعد في الانتخابات النيابية 2024.

ونفى العضايلة هذا الحديث مشيراً أن ذلك هو خيار الشارع والناخبين، مؤكداً ان الحركة الاسلامية في الاردن جاهزة لخدمة الوطن في كل وقت وباي مكان، في اشارة لمن يشيع بان هذه النتيجة تاتي لحاجة الدولة لصوت الإسلاميين لمواجهة تطرف الحزب اليميني في حكومة الاحتلال.

وحول نية دخول المنافسة على رئاسة مجلس النواب ورئاسة اللجان وانتخابات المكتب التنفيذي لمجلس النواب، فقد أكد العضايلة لرم بان الحديث لازال مبكراً عن ذلك بانتظار اجتماع الكتلة الإسلامية الذي سيحدد التوجه في ذلك.