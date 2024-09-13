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الحاج توفيق للحكومه:القطاع الخاص ليس حقل تجارب او حيط واطي

منذ 10 ثواني
الحاج توفيق للحكومه:القطاع الخاص ليس حقل تجارب او حيط واطي

وطنا اليوم_علق رئيس غرفة تجاره الأردن خليل الحاج توفيق على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بخصوص القطاعات الاقتصادية.

وقال الحاج توفيق في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:” اذا كانت هناك مصلحة وطنية او عامة وراء اي قرار اقتصادي ، فيجب على صاحب هذا القرار ان يحترم وجود القطاع الخاص والخبراء ، وان يمتلك الجرأة والشجاعة والقدرة على الدفاع عن قراره والجلوس مع اطراف المعادلة واقناعهم بالقرار قبل اتخاذه .والكل سيبادر عندها بالدفاع عن القرار لأن مصلحة الوطن اهم من اي شيء واهم من المصالح الشخصية “.

 

واضاف رئيس غرفة تجاره الأردن : ولكن “لشراكة ” ليست آلة موسيقية يعزف عليها المسؤول وقتما يشاء ، انها توجيه ملكي سامي .

وتابع الحاج توفيق :” والقطاع الخاص ليس حقل تجارب ، او حيط واطي لا يراه بعض المسؤولين في الحكومة ، انه جزء من الوطن وشريك في بناءه وحماية اقتصاده ، وعقول الناس يجب احترامها عند تبرير اي قرار “.

يذكر أن الحكومة اتخذت امس عدة قرارات بخصوص رفع الضرائب على الدخان والمعسل، وقرارات أخرى بخصوص

الضرائب المترتبة على السيارات الكهربائية، و سيارات البنزين


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