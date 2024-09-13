انقاذ شخص تعرض للسقوط في محمية الموجب

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق الانقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك وباسناد من فريق الانقاذ الجبلي استجابت اليوم لبلاغ ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بسقوط شخص داخل مجرى مياه في محمية الموجب

وعلى الفور تحركت الفرق الميدانية الى الموقع سيراً على الاقدام وعند الوصول تبين بأنه شخص ثلاثيني تعرض للسقوط ويعاني من كسر في العمود الفقري ،حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الاولية له في الموقع وتثبيته على نقاله وحمله الى سيارة الاسعاف ومن ثم نقله الى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي لاستكمال العلاج.