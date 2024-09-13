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إصابة رئيس جزر القمر بجروح طفيفة في عملية طعن

منذ 7 ثواني
إصابة رئيس جزر القمر بجروح طفيفة في عملية طعن

وطنا اليوم:تعرض رئيس جزر القمر غزالي عثماني الجمعة، لإصابات طفيفة بالسلاح الأبيض، وفق ما نقلت وكالة فرانس براس عما سمتها مصادر مقربة من الرئاسة، في حين شددت المتحدثة باسم الحكومة على أن حياته ليست في خطر بعد تعرضه لـ “اعتداء”.
وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه، بأن “الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة” مشيرا إلى أن “جروحه ليست خطرة” وأنه تمّ توقيف المعتديَين.
وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.


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