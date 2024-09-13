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وزيرة التنمية تعرب عن تقديرها لاستجابة الأردنيات للمشاركة بالانتخابات

منذ 28 ثانية
وزيرة التنمية تعرب عن تقديرها لاستجابة الأردنيات للمشاركة بالانتخابات

وطنا اليوم:هنأت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، السيدات اللاتي تمكن من الوصول إلى البرلمان العشرين، نتيجة المشاركة الفاعلة للمرأة الأردنية في الانتخابات النيابية بصورة أساسية، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة المستقلة للانتخاب، ونجاحها في إدارة الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.
وأعربت بني مصطفى خلال استضافتها في برنامج يسعد صباحك على شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، عن تقديرها لاستجابة السيدات الأردنيات للمشاركة في الانتخابات النيابية، ترشحا وانتخابا، وتفاعلهن مع حملات الدعوة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، ومن بينها حملة “أنت نص البلد” التي أطلقتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، كجزء من الجهود الوطنية التشاركية في تعزيز حضور المرأة في مجلس النواب الجديد، مما انعكس على ارتفاع نسبة تصويتهن إلى 42،5 بالمئة وبفارق يزيد على 2 بالمئة عن الانتخابات السابقة، حيث سيكون لحضورهن كما ونوعا، أثر إيجابي على الوطن بصورة عامة،ويعكس الاهتمام المتزايد للأردنيات بقضايا الشأن العام، ودورهن الأساسي في ممارسة المواطنة الصالحة حقوقا وواجبات.
وأشارت وزيرة التنمية إلى أهمية الإنجازات التشريعية التي أفضت إلى تعزيز مشاركة النساء في مجلس النواب، وضرورة أن يتمكن من ممارسة دورهن الرقابي والتشريعي في البرلمان، وما سيكون له من انعكاسات إيجابية وانجازات نوعية تخدم الجميع.


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