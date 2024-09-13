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أمريكا تزيد الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية وبطارياتها

منذ 55 ثانية
أمريكا تزيد الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية وبطارياتها

وطنا اليوم:فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100 بالمئة على المركبات الكهربائية و25 بالمئة على بطارياتها، وستدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.
وجاء قرار مكتب الممثل التجاري الأميركي بعد فترة سُمح خلالها بالتعليق على إعلان سابق عن الرسوم الجمركية. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأميركية، إن الزيادات النهائية “ستستهدف سياسات وممارسات جمهورية الصين الشعبية الضارة التي تؤثر على العمال والشركات الأميركية”.
وكان البيت الأبيض أعلن في مايو عن الزيادة الكبيرة في الرسوم التي تستهدف قطاعات رئيسية بينها المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات والألواح الشمسية، ما أثار ردا غاضبا من بكين.
وتأتي الخطوة قبيل انتخابات نوفمبر الرئاسية التي يسعى الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء خلالها للتعبير عن موقف متشدد حيال الصين في ظل ازدياد حدة المنافسة بين البلدين.
وفضلا عن زيادة الرسوم الجمركية اعتبارا من هذا العام، أكد مكتب الممثلة التجارية الأميركية أيضا أن فرض رسوم نسبتها 50 بالمئة على أشباه الموصلات (في زيادة كبيرة عن السابق) سيدخل حيز التنفيذ عام 2025.
اتُّخذت هذه الإجراءات بعد مراجعة للرسوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن عن رسوم على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار تقريبا.


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