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مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الخصاونة/آل الناصر

منذ 7 ثواني
مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الخصاونة/آل الناصر

وطنا اليوم_عمان-13 تموز 2024* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، *اليوم الجمعة*، إلى عشيرة الخصاونة/ آل الناصر بوفاة اللواء المتقاعد الطبيب مؤيد سعيد الناصر الخصاونة.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في *محافظة العاصمة*، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وإلى عموم عشيرة الخصاونة وآل الناصر، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

 

*كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.*


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