مدرب النشامى: دعم ولي العهد منح اللاعبين حافزا كبيرا

وطنا اليوم:أكد المدير للمنتخب الوطني الأردني جمال سلامي، اليوم الجمعة، أن حضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله لتدريبات النشامى منحتهم حافزا كبيرا، ونقدر ذلك باعتزاز.

وقال سلامي عبر برنامج المجلة الرياضية الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن حضور سموه شخصيا لحضور مباراة الأردن وفلسطين خلال الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم كان مهم جدا، خاصة أن ولي العهد محب لكرة القدم.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، قد هنأ المنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب الفلسطيني.

وكتب ولي العهد عبر حسابه في “إنستغرام” مبارك للنشامى الأبطال الفوز المستحق، نقاط ثلاث من ذهب، وحظا اوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق.