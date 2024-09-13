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الأنفاق تثير رعب الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

منذ 42 ثانية
الأنفاق تثير رعب الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام عبرية إنه خلال عملية الاحتلال التي أطلق عليها اسم “المخيمات الصيفية” في شمال الضفة الغربية، جرى العثور على بنية تحتية “تحت الأرض”.
وتساءلت القناة 14 العبرية ما إن كان وصل “تهديد” الأنفاق إلى الضفة الغربية، فيما أشارت إلى أنه من المرجح استخدامها من قبل المقاومين الفلسطينيين.
وأكدت القناة العبرية أنه لم يتم العثور على أي مداخل أخرى لتلك الأنفاق، وأنها لم تتوغل إلى أسفل المستوطنات.


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