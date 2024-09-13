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مباحثات عربية إسلامية أوروبية حول تنفيذ حل الدولتين

منذ دقيقة واحدة
مباحثات عربية إسلامية أوروبية حول تنفيذ حل الدولتين

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، مباحثات في مدريد، مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
وتأتي المباحثات في إطار الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول “تنفيذ حل الدولتين”، وتتناول ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وعلى أساس حل الدولتين.
كما تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية والكارثة الإنسانية التي يسبب والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.


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