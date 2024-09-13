بشار الزعبي يحصل على شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال من الجامعة السويسرية

وطنا اليوم:حصل الدكتور بشار نايل الزعبي على شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال من الجامعة السويسرية للاعمال في سويسرا بعد مناقشة اطروحة الدكتوراه حول تأثير السياسات الاقتصادية الحكومية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإجراء مقارنة بين الأردن والإمارات العربية المتحدة.

وتستخدم الدراسة نظرية البناء، وتبذل جهدًا لفهم الارتباط المعقد بين القواعد المالية والاستثمار الأجنبي المباشر، لتحديد أفضل السياسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز بيئة مواتية للاستثمار.

وتنظر الأطروحة في الهياكل المؤسسية وقوانين التجارة وخطط التنمية الاقتصادية وحوافز الاستثمار وتوفر رؤى حول العلاقة بين نتائج السياسة والسلوك الاقتصادي.

وقد خلصت الاطروحه الى العديد من الاقتراحات المهمة لتعزيز جاذبية وكفاءة سياسات الاستثمار الأجنبي في الاردن مثل تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، وتنسيق السياسات النقدية والمالية، وتشجيع الاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتعزيز الجودة المؤسسية والحوكمة، وتعزيز البنية التحتية ورأس المال البشري، وتعزيز اتفاقيات التجارة والتعاون الدول