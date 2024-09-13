بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين 10 شهداء بالضفة

منذ 51 ثانية
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين 10 شهداء بالضفة

وطنا اليوم:شيع آلاف الفلسطينيين، الجمعة، جثامين 10 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في محافظتي طوباس وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
ومساء الخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينتي طولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية، بعد تنفيذ عمليات عسكرية في المدينة الأولى استمرت 3 أيام والثانية استمرت يومين، مما خلف دمارا واسعا.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، في حين صّعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن 703 شهداء فلسطينيين بينهم 159 طفلا، بجانب 5 آلاف و700 مصاب، وأكثر من 10 آلاف و400 معتقل، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:26

النائب الدكتور عمر عواد الخالدي .. من دائرة بدو الشمال إلى قبة البرلمان الاردني

14:20

المعايطة: 36% النسبة العلمية الواقعية للمشاركة بالانتخابات النيابية

14:07

طريقُنا صعبٌ وطويلٌ.. لكنَّنا سنواصل المسير

14:05

اللواء الثامن يتسلّم السائقين الأردنيين المختطفين في درعا

13:55

إعلام عبري: نتنياهو قد يوسع الحرب لتجميد نشاط القضاء ضده

13:41

السفارة الأمريكية تعلن تجديد تأشيرة السفر دون مقابلات

13:31

الأردن والنرويج يؤكدان ضرورة إتمام صفقة تبادل تفضي إلى وقف النار في غزة

13:27

وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم

11:45

أميركا تفرج عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر

11:38

إسرائيل تماطل في تسليم الأردن جثمان الشهيد ماهر الجازي

11:16

السنوار يوجه رسالة خاصة لـ نصر الله .. وهذا ما جاء فيها

11:12

مستوطنون يسممون مواشي فلسطينيين غربي أريحا

وفيات
وفيات الجمعة 13-9-2024رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايزالأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايزوفيات الخميس 12-9-2024وفيات الأربعاء 11-9-2024