النائب الدكتور عمر عواد الخالدي .. من دائرة بدو الشمال إلى قبة البرلمان الاردني

وطنا اليوم:يخط قلمنا اليوم ، عن شخصية بارزة في بدو الشمال ، حيث نالت ثقة الأهل والعزوة وحظيت بالمركز الأول على مستوى البادية الشمالية الاردنية ، الشخصية التي تحظى باحترام وثقة الجميع من شمال الاردن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ، الشخصية المتواضعة التي تسعى إلى التطوير والتحديث دومًا في كافة الأصعدة والمجالات ، الشخصية ذات الروح الشبابية صاحبة الرؤية الثاقبة التي تفعل الخير دون مقابل ، الشخصية التي أحبت التعلم إلى جانب العمل الزراعي والذي يعد من أبرز رجالاته على مستوى محافظات الشمال والاردن بأكمله

إنه الدكتور عمر عواد الخالدي ” أبو يزن ” ، الذي نذر نفسه في خدمة أهله وربعه وعزوته قبيلة بني خالد ، الدكتور الخالدي الذي نذر نفسه في خدمة وطنه الاردن من خلال إفتتاحه عيادات مجانية في العاصمة الاردنية( عمان ) ، ومدينة المفرق التي نشأ وتربى فيها ودرس في مدارسها ، حيث يفتح عياداته ويستقبل فيها المرضى بكل ابتسامة وكل سعة صدر ومحبة واحترام ، أحبه الصغير والكبير ، وصفه الناس والمقربين منه بأنه ” الرجل المتواضع والخدوم ، المحب لعمل الخير ، يسعى دائمًا إلى مساعدة الناس وسماع همومهم ومشاكلهم ويسعى لحلها ، لا يبتغي الأجر من أي أحد سوى من الله عز وجل ” ، نعم نعم … إنه الدكتور عمر عواد الخالدي – صقر الشمال – وسفيرهم في محطات التشريع والرأي في البرلمان ومؤسسات الدولة الاردنية

حيث أجمعت قبيلة بني خالد في محافظة المفرق – البادية الشمالية على ترشح الدكتور عمر عواد الخالدي للانتخابات النيابية 2024 ، والحمدلله حصل على المركز الأول ، وعقبال رئاسة مجلس النواب ال 20 ، وعقبال المناصب العليا في خدمة الاردن وشعبه تحت ظل الهاشمية الخفاقة عاليًا

حيث سنذكر لكم بعض المعلومات عن سعادة النائب الدكتور عمر عواد الخالدي ” أبو يزن ” :-

1. عميد طبيب متقاعد من الخدمات الطبية الملكية – الجيش العربي

2. حاصل على شهادة الماجستير في طب الأطفال والخداج

3. مستشار في أمراض الغدد الصماء والسكري والنمو

4. مدرس سريري في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

5. صاحب العيادات المجانية للأطفال والغدد الصماء والسكري والنمو في محافظتي المفرق والعاصمة الاردنية ( عمان ) للفقراء والمحتاجين

6. حاصل على عدة أوسمة عسكرية ومدنية

7. وسام الاستقلال من الدرجة الثانية 2016

٨ . وسام الشجاعة البريطاني في حلف الناتو 2016

٩ . وسام الفروسية الفرنسي في حلف الناتو 2016

١٠ . شهادة أفضل المزارعين من منظمة USAID

١١ . شهادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للتميز في الزراعة الحديثة