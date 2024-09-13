المعايطة: 36% النسبة العلمية الواقعية للمشاركة بالانتخابات النيابية

وطنا اليوم:شكر رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، كل من ساهم بالنجاح الذي تحقق بإجراء الانتخابات النيابية 2024 من جميع الشركاء مع الهيئة من مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية وإعلامية وطنية، وذلك ما أراده جلالة الملك وبتوجيهاته أتممنا الاستحقاق الدستوري على اكمل وجه وذلك بشهادة الجميع داخل الأردن وخارجه .

وقال المعايطة خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك على شاشة التلفزيون الاردني الجمعة، إن الجهد الجماعي من الشركاء الاساسيين من وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية “الشؤون السياسية والاقتصاد الرقمي والأحوال المدنية” وغيرها العديد من المؤسسات الوطنية المساهمة ، مشيرا الى انه تم الاستفادة من كل التجارب ورصدنا أي ملاحظات حتى خرجت الانتخابات بالشكل الذي لاقى رضا الجميع وهذا دور الهيئة في إدارة الانتخابات.

وبين أن نسبة المشاركة المعلنة في الانتخابات وصلت الى 32.5 % مقارنة بـ 29% نسبة المشاركة بالانتخابات الماضية في المعدل العام، منوها الى أفراد الامن العام والقوات المسلحة يخرجون من سجل الناخبين بالاضافة الى 515 ألف من المغتربين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من المشاركة بالانتخاب، معتقدا أن النسبة العلمية للمشاركة بالانتخابات الحالية هي 36%، مشيرا الى ان نسبة مشاركة الشباب تحت سن 35 سنة وصلت الى نحو 43% ما يدل على ضرورة الاهتمام اكثر بهذه الفئة .

وأكد أن قناعة الناس بنزاهة الانتخابات تدفع الى مزيد من التوعية والاهتمام بالمشاركة مستقبلا، معتبرا أن ما حصل هو نتاج منظومة التحديث السياسي التي وجه بها جلالة الملك ، واليوم نشاهد المخرجات على أرض الواقع ببروز احزاب سياسية ودخولها الى البرلمان وبالتالي وجود عمل جماعي برامجي، والملاحظ ان الاحزاب السياسية فازت بالدوائر الوطنية العامة والمحلية والمرشحين المفصح عنهم من قبل الأحزاب رسميا