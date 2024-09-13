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السفارة الأمريكية تعلن تجديد تأشيرة السفر دون مقابلات

منذ 39 ثانية
السفارة الأمريكية تعلن تجديد تأشيرة السفر دون مقابلات

وطنا اليوم:أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، عن تجديد تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة دون مقابلات لجميع فئات التأشيرات.
وقالت السفارة إنه سيتم إرجاع أي طلب لا يحتوي على ورقة تأكيد صالحة أو أجاب بشكل خاطئ على أسئلة الأهلية لتلقي ورقة التأكيد دون معالجة، اضافة الى ان عدم تقديم المستندات المطلوبة بما في ذلك جواز سفر صالح أو صورة تم التقاطها خلال الأشهر الستة الماضية، سيؤدي إلى تأخير طلب التأشيرة .
ونوهت الى أن معالجة الطلبات المقدمة عبر برنامج الإعفاء من المقابلة ما يصل إلى 30 يومًا، وقد لا يمكن إعادة جواز السفر أو تقديم تحديثات الحالة خلال هذا الوقت، داعية الى عدم تقديم جواز السفر إذا كانت لدى الشخص المعني خطط سفر فورية.
وأشارت السفارة الى أن المتقدمين الذين يحملون جوازات سفر سورية غير مؤهلين لعملية تجديد الإعفاء من المقابلة، حتى لو كانوا مقيمين بشكل قانوني في الأردن، ويجب على المتقدمين لتجديد تأشيراتهم أن يكونوا حاضرين فعليًا في الأردن عند تقديم طلباتهم، ويمكن استدعاؤهم إلى السفارة في أي وقت أثناء عملية التجديد.


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