أميركا تفرج عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس، أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، في الوقت الذي تنخرط فيه القاهرة وواشنطن في وساطات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان، أن مصر أحرزت “تقدما” في مجالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرة إلى المساعدة التي قدمتها القاهرة في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الحرب في غزة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ولمساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وأشار المتحدث أيضا إلى دور مصر في “تعزيز وقف إطلاق النار في السودان”، حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من 16 شهرا .

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تخصيص الميزانية في مذكرة إلى الكونغرس، كما يقتضي القانون الأميركي.