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الصفدي وبوريل يعقدان في مدريد مباحثات موسعة

منذ 14 ثانية
الصفدي وبوريل يعقدان في مدريد مباحثات موسعة

وطنا اليوم:‏يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،‎ والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مدريد، مباحثات موسعة قبيل انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول “تنفيذ حل الدولتين”.
ويشارك الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين في الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول “تنفيذ حل الدولتين”.
وتتناول المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
كما تتناول المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات.
بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، الخميس، زيارة عمل إلى مدريد حيث يشارك في اجتماع تستضيفه إسبانيا حول “تنفيذ حل الدولتين” والذي يشارك فيه أيضا عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين.


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وزير الخارجية في مدريد للمشاركة في اجتماع بشأن “تنفيذ حل الدولتين”

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