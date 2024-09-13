بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن

منذ 27 ثانية
انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن

وطنا اليوم:بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 4,18 مليون شيك، وبقيمة بلغت 26,16 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 28,8%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 13,8 ألف شيك، مقارنة مع 19,2 ألف شيك في تموز/يوليو.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر آب/أغسطس من العام الحالي 117 مليون دينار، مقابل 142 مليون دينار في تموز/يوليو من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 18,2%.
وأضافت الإحصاءات أن 8,876 ألف شيك مرتجع بقيمة 85,9 مليون دينار أردني في آب/أغسطس كانت لأسباب مالية، فيما كان 4,893 ألف شيك بقيمة 30,6 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 64,5% مقابل 35,5% لأسباب تقنية.
وخلال آب/أغسطس الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 474 ألف شيك، مقارنة مع 569 ألف شيك في تموز/يوليو الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 16,6%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر آب/أغسطس 3,24 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3,65 مليار دينار في تموز/يوليو من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 11,1%.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:51

أرقام صادمة.. الكشف عن حجم مخلفات الحملات للانتخابات النيابية

09:42

سرقة حقيبة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء كلمة لها أمام كبار الضباط

09:31

4 شهداء وعملية نوعية للمقاومة في شمال الضفة الغربية

09:21

الأردن يدين دعوات منظمات إسرائيلية استيطانية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى

09:15

كوريا الشمالية تنشر صورا نادرة لمنشأة لتخصيب اليورانيوم

09:11

وفاة وإصابات بمشاجرة جماعية في إربد

05:04

الاحتلال يزعم تدمير 80% من الأنفاق بمحور فيلادلفيا

03:22

محكمة في جورجيا تسقط 3 تهم جنائية ضد ترمب

02:05

شهداء في استهداف الاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات

01:32

الأردن يدين اقتحام نتنياهو وسموتريتش للأغوار الفلسطينية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض المحتلة

00:06

وزير الخارجية في مدريد للمشاركة في اجتماع بشأن “تنفيذ حل الدولتين”

23:05

أميركا تقر صفقة محتملة لبيع مقطورات نقل دبابات لإسرائيل

وفيات
رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايزالأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايزوفيات الخميس 12-9-2024وفيات الأربعاء 11-9-2024وفيات الثلاثاء 10-9-2024