الاحتلال يزعم تدمير 80% من الأنفاق بمحور فيلادلفيا

وطنا اليوم_زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تدمير 80 بالمئة من الأنفاق في محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.

وادعى جيش الاحتلال الانتصار على لواء رفح بكتائب القسام، قائلا وفق مزاعمه: “دحرنا لواء رفح التابع لحركة حماس ودمرنا 13 كيلومترا من الأنفاق”.

وفي وقت سابق أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس استمرار إيجابية الحركة ومرونتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة.

وشددت الحركة على استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيار /مايو الماضي وقرار مجلس الأمن رقم 2735 وما تم التوافق عليه سابقاً خاصة توافقات الثاني من تموز /يوليو دون وضع أية مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف، بحسب البيان.

كما رحبت الحركة بإجراء حوار وطني مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية.

وتابعت حماس أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية التقى، الأربعاء، في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية.