محكمة في جورجيا تسقط 3 تهم جنائية ضد ترمب

وطنا اليوم_أعلنت محكمة في جورجيا، الخميس، إسقاط 3 تهم جنائية ضد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترمب، تتعلق بالتدخل في الانتخابات.

وأسقط قاض في ولاية جورجيا تهمتين جنائيتين في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ضد ترامب وتهمة أخرى ضد حلفاء الرئيس السابق، وفق “رويترز”.

ووجد قاضي مقاطعة “فولتون”، سكوت مكافي، أن المدعين العامين بالولاية ليس لديهم سلطة توجيه تلك الاتهامات، المتعلقة بتقديم وثائق مزورة في المحكمة الفيدرالية.

وسمح ماكافي بالمضي قدمًا في بقية القضايا، بما في ذلك 8 تهم ضد ترامب.

ودفع ترامب و14 من المتهمين الآخرين ببراءتهم من تهم الابتزاز وغيرها من التهم الناتجة عما يزعم المدعون أنه مخطط لقلب هزيمة ترامب بفارق ضئيل في جورجيا في انتخابات عام 2020.