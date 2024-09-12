الأردن يتقدم 44 مركزا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي

وطنا اليوم:تقدم الأردن وللمرة الأولى ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالمياً (Role-model) 44 مركزا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

وحصلت المملكة على ترتيب 27 عالمياً استناداً للتقرير الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024 مقارنة بترتيب 71 عالمياً عن تقرير عام 2020.

وكشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمتضمن ترتيب 194 دولة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي عن حصول المملكة على علامة (98.6%) مقارنة بعلامة (71%) عن تقرير عام 2020 .

ويقيس مؤشر الأمن السيبراني العالمي، التزام الدول بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني استناداً لمجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بإدارة الأمن السيبراني على المستوى الوطني ضمن خمسة معايير رئيسية، احتصلت الأردن على علامة (100%) في ثلاثة منها.

ويعد هذا الإنجاز والتقدم الملحوظ لترتيب المملكة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام (2024) نتاجا للدعم والتوجيهات الملكية المستمرة لمنظومة الأمن السيبراني الوطنية وتمكينها وتطوير أداوتها وبما يحقق الرؤى الملكية للمملكة، والاهتمام الذي حظيت به هذه التوجيهات من كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة الحكومية والخاصة والأكاديمية، وبقيادة المركز الوطني للأمن السيبراني بصفته الجهة الوطنية المناط بها مهام إدارة وتطوير منظومة الفضاء السيبراني الأردني، وصولاً لفضاء سيبراني أردني، آمن وموثوق، قادر على الصمود، معتمد على القدرات الوطنية، مُعزز للاقتصاد والرفاه المجتمعي.