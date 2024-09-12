تفاصيل رفع الضريبة على السيارات الكهربائية والدخان والمعسل

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، إنه سيتم رفع سعر الدخان 10 قروش للباكيت الواحد.

وأضاف خلال إيجاز صحفي عقد في وزارة الاتصال اليوم الخميس، أنه سيتم مضاعفة الضريبة الخاصة على “المعسل” بنسبة 100% على كمية 100 غرام، حيث كانت 65 قرشا، وستصبح 130 قرشا لكل 100 غم.

ولفت إلى أنه سيكون هنالك رفع على منتجات التدخين الأخرى لإقناع المواطن الابتعاد عن التدخين.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تم بموجبه تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان؛ تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله.

ويأتي التعديل للحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.

كما صدر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة المتعلق بضريبة الدخان والمركبات.

ووفقا للنظام الجديد سترفع الضريبة الخاصة على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء والتي تزيد قيمتها الجمركية على (10 آلاف دينار) ولا تتجاوز (25 ألف دينار) لتصبح 40%.

كما سترفع الضريبة الخاصة السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء التي تتجاوز قيمتها الجمركية 25 ألف دينار لتصبح 55%.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وتهدف التَّعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.

وقالت الحكومة، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها “حاليا”.

وبينت أن التخفيض على سيارات البنزين سيشمل المركبات التي عمرها أقل من 5 سنوات.