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د.الحوراني يستقبل في عمان الاهلية الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي

منذ ساعة واحدة
د.الحوراني يستقبل في عمان الاهلية الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني في حرم الجامعة الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي يرافقة رئيس قطاع تنمية الأعمال في البنك السيد زهدي الجيوسي وذلك لتعزيز سبل التعاون بين الطرفيين.
وحضر اللقاء نائب رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور أنس السعود ومستشارة الرئيس وعميدة الدراسات العليا الأستاذ الدكتورة هديل ياسين.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور الحوراني بالسيد هيثم البطيخي والسيد زهدي الجيوسي، معبراً عن تقديره للشراكة المثمرة التي تجمع بين الجامعة والبنك الأردني الكويتي.
وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تطوير الأنشطة الأكاديمية والبحثية وتعزيز الابتكار والتميز في الجامعة.
وقدم السعود شرحا مفصلا عن الإنجازات التي حققتها الجامعة والهادفة إلى رفع سوية الجامعة وتميزها خصوصا في مجال تحقيق معايير الجودة والتصنيفات العالمية، بالإضافة الى تحفيز البحث العلمي وتحديث منظومة متكاملة من التخصصات التي تتوائم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، مؤكداً حرص الجامعة على تسخير جميع إمكانياتها لخدمة طلبتها، وتوفير بيئة تعليمية مثلى تسهم في تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية، كما قدم عرضاً عن رؤية الجامعة خلال الخمس السنوات القادمة.
من جانبه، أعرب السيد هيثم البطيخي عن استعداد البنك الأردني الكويتي لدعم مختلف الأنشطة والمبادرات التي تساهم في تحقيق الأهداف الأكاديمية والتنموية لجامعة عمان الأهلية.
وناقش الجانبان سبل التعاون في مشاريع مستقبلية تشمل برامج التدريب والتطوير للطلاب، وكذلك مشاريع بحثية مشتركة.
وفي نهاية الزيارة قام الوفد بزيارة بعض مرافق الجامعة مثل: كلية طب الأسنان ومجمع الارينا وقسم العلاج الطبيعي وكلية إدارة الضيافة والسياحة.


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