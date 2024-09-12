بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إغلاق شارع الجيش في ماركا بعد منتصف الليلة

منذ 13 ثانية
إغلاق شارع الجيش في ماركا بعد منتصف الليلة

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى أنها ستقوم بعد منتصف ليلة الجمعة، بالتعاون مع إدارة السير المركزية بفك جسر المشاة الحديدي الواقع بمنطقة ماركا / شارع الجيش (أوتوستراد الزرقاء) و تحديداً امام شركة بيبسي، من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحاً.
وبين مدير دائرة عمليات المرور في امانة عمان، أنه سيتم إغلاق كلي لشارع الجيش بالتناوب اثناء فترة فك الجسر مع تأمين طريق بديل وتحويلات حفاظا على السلامة العامة، على النحو التالي:

السير القادم من عمان بإتجاه الزرقاء الإنعطاف يميناً الى شارع زنوبيا و من ثم الإنعطاف يميناً بإتجاه دوار زمزم و من ثم يساراً الى شارع بيعة العقبة والإستمرار للوصول إلى شارع الحزام و الدوران من الإشارة الضوئية بإتجاه شارع الجيش والزرقاء .

والسير القادم من الزرقاء بإتجاه عمان الإتجاه نحو اليمين من جسر الحزام الدائري و من ثم الإتجاه يمين الى شارع باقر الليثي حتى الوصول الى شارع ابو قاسم الشابي و ثم الإنعطاف يساراً الى شارع الملك عبدالله الأول و الإلتفاف من جسر ماركا بإتجاه عمان علماً بأنه سوف يتم تأمين الموقع بوسائل السلامة العامة و الشواخص الإرشادية اللازمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:40

وزير الصحة: نسب التدخين في الأردن خرجت عن السيطرة

16:16

المبيضين: تعديل ضريبة السيارات والدخان لحماية الاقتصاد وصحة المواطن

16:08

مهيدات: منظومة أردنية بمعايير عالمية للرقابة على المستلزمات والأجهزة الطبية

16:03

انخفاض معدل وفيات الأمهات الحوامل في الأردن

15:57

شكر على تعاز من عشيرة الصرايرة

15:52

جمعية الرعاية التنفسية الاردنية تثمن قرار الحكومة تعديل الضريبة على السجائر

15:51

برلمان 2024م بصبغته الحزبية، هل سينجح بجلب ثقة الشعب الأردني؟

15:20

الحكومة: تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان

15:18

قراءه في نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية

15:14

المجالي يتفقد الاسواق الحرة في “جسر الملك حسين”

15:11

اتفاقية تعاون بين “صناعة الأردن” و”الاونروا” لتأمين الاحتياجات اللازمة لأهالي غزة

15:07

بعد تصريحات بايدن.. الكرملين يحذر بشأن ضربات الصواريخ بعيدة المدى

وفيات
رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايزالأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايزوفيات الخميس 12-9-2024وفيات الأربعاء 11-9-2024وفيات الثلاثاء 10-9-2024