المبيضين: تعديل ضريبة السيارات والدخان لحماية الاقتصاد وصحة المواطن

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين إن قراري الضريبة الخاصة على السيارات والدخان للحفاظ على الاقتصاد الأردني وحماية صحة المواطنين.

واكد مبيضين خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن تكاليف العلاج من السرطان مرتفعة جدا، ولذلك جاء قرار تعديل الضريبة الخاصة على الدخان.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وتهدف التَّعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.

وقالت الحكومة، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها “حاليا”.

وبينت أن التخفيض على سيارات البنزين سيشمل المركبات التي عمرها أقل من 5 سنوات.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان.

وتأتي التعديلات تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله، وللحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.