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مهيدات: منظومة أردنية بمعايير عالمية للرقابة على المستلزمات والأجهزة الطبية

منذ دقيقة واحدة
مهيدات: منظومة أردنية بمعايير عالمية للرقابة على المستلزمات والأجهزة الطبية

وطنا اليوم:أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن المنظومة الأردنية لضمان جودة وفعالية المستلزمات والأجهزة الطبية تتبع أعلى المعايير العالمية.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، عرض مهيدات خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الهيئات الصحية العربية بنسخته الأولى في البحرين بمشاركة رؤساء الهيئات الرقابية الصحية في عدة دول عربية ورقة بعنوان “الرقابة على الأجهزة الطبية والتحديات والفرص المستقبلية: وجهة نظر مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية”، سلط خلالها على واقع قطاع الأجهزة الطبية والمستلزمات في الأردن، والقدرات الإنتاجية المتميزة للقطاع الصناعي والقفزات النوعيّة التي حققها، لافتا إلى أن عدد المصانع المحلية بلغ 30 تنتج منتجات منافسة وبمواصفات عالمية تلبي حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار للمنظومة التشريعية الأردنية فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات والأسس الناظمة لإجازة وتسجيل وتداول الأجهزة الطبية والمستلزمات، وآلية ضمان مأمونيتها وجودتها وفعاليتها قبل وبعد طرحها في السوق الأردني، والرقابة ما بعد التسويق وبما ينسجم مع المعايير المعتمدة عالميا ويعزز الاستثمار.
وقال إن نجاح الأردن في تطبيق أفضل المعايير المعتمدة عالميا عزز دور المؤسسة كعضو فاعل في المنظومة التنظيمية المتناسقة عالميا في مجال الأجهزة الطبية


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