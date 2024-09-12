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شكر على تعاز من عشيرة الصرايرة

منذ 40 ثانية
شكر على تعاز من عشيرة الصرايرة

بسم الله الرحمن الرحيم
العين جمال الصرايرة وعشيرة الصرايرة كافة يرفعون إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم-يحفظه الله ويرعاه- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم- يحفظه الله ويرعاه- أسمى آيات الشكر والعرفان لتفضل جلالته وولي عهده بتعزيتنا ومواساتنا بفقيدتنا المرحومة الحاجة رحمه محمود البطوش، فقد تركت هذه التعزية والمواساة في نفوسنا أعظم الأثر، داعين المولى -عز وجل- أن يحفظ جلالته، وأن يحفظ ولي عهده الأمين، وأن يديم عليهما آلاءه ونعمه، وأن يبقى بيرق الهاشميين خفاقاً عالياً شامخاً.
ويعرب العين جمال الصرايرة وعشيرة الصرايرة كافة عن خالص الشكر وجزيل التقدير لدولة رئيس الوزراء الأفخم ومعالي رئيس الديوان الملكي العامر وأصحاب المعالي الوزراء لتكبدهم عناء المشقة ومشاركتهم لنا في مصابنا الجلل، والشكر موصول لأصحاب الدولة والمعالي السابقين وكبار رجالات الدولة المدنيين والعسكريين ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ومدير الأمن العام والضباط العاملين والمتقاعدين
وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب وأصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وأساتذة الجامعات وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي ومديري وممثلي هيئات المجتمع المدني وشيوخ العشائر ووجهاء المخيمات الذين أكرمونا بمشاركتهم لنا في بيت العزاء أو بالاتصال الهاتفي أو بإرسال البرقيات أو الوفود أو النعي على وسائل التواصل الاجتماعي، فلهم جميعاً ما يليق بكل واحد منهم من الاحترام والتقدير والعرفان والتكريم، متوسلين إلى الله تعالى أن يحفظهم من كل مكروه ومن عثرات الزمان، وأن يرحم فقيدتنا بسابغ رحمته،
إنه سميع مجيب.
حفظ الله الأردن وقائده وشعبه وحفظ ولي العهد الأمين، ووفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين


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