جمعية الرعاية التنفسية الاردنية تثمن قرار الحكومة تعديل الضريبة على السجائر

وطنا اليوم:ثمنت جمعية الرعاية التنفسية الاردنية قرار الحكومة بتعديل اسعار السجائر لما له من دور مهم في الحد من انتشار افة التبغ والضرر الكبير الذي تسببه للمواطنين سواء كان ضررا صحيا او اقتصاديا .

وتؤكد الجمعية ان قرار الحكومة جاء في الاتجاه الصحيح اذ ان كلفة معالجة الامراض التنفسية والناجمة عن التدخين اكثر من الفائدة الاقتصادية التي تجنيها الحكومة من الضريبة على اسعار السجائر.

وطالبت الجمعية الحكومة الاردنية بمنع وصول منتجات التبغ الى الاطفال والمراهقين وطلاب المدارس وحماية المواطن من تداعيات التدخين السلبي عبر تطبيق مشدد لقانون الصحة العامة ودعم سياسات مكافحة التدخين وبرامجها الرامية الى الحد منه تماشيا مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال ايجاد منصة الكترونية مجانية لاعطاء استشارات ونصائح مجانية للاقلاع عن التدخين وادراج برامج الاقلاع عن التدخين لان تكون مشولة بالتأمين الصحي وتعزيز دور عيادات الاقلاع عن التدخين بوسائل الاقلاع عن التبغ سواء علاجية او تثقيفية .

كما طالبت الجمعية باشراك المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات الصحية وايجاد تشاركيه حقيقية مع القطاع الخاص لتدعيم الجهود الوطنية في الحد من انتشار التبغ في الاردن.

وكان أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس ، نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، يتضمن تعديل الضريبة الخاصة المفروضة على الدُّخان.

ويأتي القرار تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله، وللحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.

رئيس الجمعية