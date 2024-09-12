بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

جمعية الرعاية التنفسية الاردنية تثمن قرار الحكومة تعديل الضريبة على السجائر

منذ 26 ثانية
جمعية الرعاية التنفسية الاردنية تثمن قرار الحكومة تعديل الضريبة على السجائر

وطنا اليوم:ثمنت جمعية الرعاية التنفسية الاردنية قرار الحكومة بتعديل اسعار السجائر لما له من دور مهم في الحد من انتشار افة التبغ والضرر الكبير الذي تسببه للمواطنين سواء كان ضررا صحيا او اقتصاديا .
وتؤكد الجمعية ان قرار الحكومة جاء في الاتجاه الصحيح اذ ان كلفة معالجة الامراض التنفسية والناجمة عن التدخين اكثر من الفائدة الاقتصادية التي تجنيها الحكومة من الضريبة على اسعار السجائر.
وطالبت الجمعية الحكومة الاردنية بمنع وصول منتجات التبغ الى الاطفال والمراهقين وطلاب المدارس وحماية المواطن من تداعيات التدخين السلبي عبر تطبيق مشدد لقانون الصحة العامة ودعم سياسات مكافحة التدخين وبرامجها الرامية الى الحد منه تماشيا مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال ايجاد منصة الكترونية مجانية لاعطاء استشارات ونصائح مجانية للاقلاع عن التدخين وادراج برامج الاقلاع عن التدخين لان تكون مشولة بالتأمين الصحي وتعزيز دور عيادات الاقلاع عن التدخين بوسائل الاقلاع عن التبغ سواء علاجية او تثقيفية .
كما طالبت الجمعية باشراك المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات الصحية وايجاد تشاركيه حقيقية مع القطاع الخاص لتدعيم الجهود الوطنية في الحد من انتشار التبغ في الاردن.

وكان أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس ، نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، يتضمن تعديل الضريبة الخاصة المفروضة على الدُّخان.

ويأتي القرار تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله، وللحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.
رئيس الجمعية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:51

برلمان 2024م بصبغته الحزبية، هل سينجح بجلب ثقة الشعب الأردني؟

15:20

الحكومة: تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان

15:18

قراءه في نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية

15:14

المجالي يتفقد الاسواق الحرة في “جسر الملك حسين”

15:11

اتفاقية تعاون بين “صناعة الأردن” و”الاونروا” لتأمين الاحتياجات اللازمة لأهالي غزة

15:07

بعد تصريحات بايدن.. الكرملين يحذر بشأن ضربات الصواريخ بعيدة المدى

15:00

خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّاً على المركبات الكهربائية

14:34

الإخوان والتبادل السلمي للسلطة

14:18

الأردن يحث دول أميركا اللاتينية لدعم لحق فلسطين بعضوية الأمم المتحدة

14:11

أميركا تواجه خطر الإغلاق قبيل الانتخابات وترامب يفاقم الأزمة

14:04

الحكومة تقر 3 أنظمة – تفاصيل

14:02

حزب عزم يستقبل المهنئين اليوم الخميس

وفيات
رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايزالأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايزوفيات الخميس 12-9-2024وفيات الأربعاء 11-9-2024وفيات الثلاثاء 10-9-2024