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الحكومة: تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان

منذ ساعة واحدة
الحكومة: تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان

وطنا اليوم:أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان.
وتأتي التعديلات تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله، وللحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.


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