المجالي يتفقد الاسواق الحرة في “جسر الملك حسين”

وطنا اليوم:قام الرئيس التنفيذي لشركة الاسواق الحرة الأردنية المهندس هيثم المجالي بزيارة تفقدية لمركز السوق ومعارض شركة الأسواق الحرة الأردنية على “جسر الملك حسين” في منطقة الشونة بالأغوار الجنوبية.

واطلع “المجالي” على سير العمل في أسواق الجسر، والخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين عبر “جسر الملك حسين”، حيث اوعز بتقديم المزيد من التسهيلات في معارض الاسواق للأخوة المسافرين، إلى الضفة الغربية والقادمين منها .

واشاد “المجالي” بالجهود الكبيرة التي تقدمها كوادر الأمن العام وإدارة أمن الجسور ودائرة الجمارك العامة من تسهيلات ومرونة في التعامل مع المسافرين المارين عبر الاسواق الحرة في “جسر الملك حسين”، مؤكداً على التعاون الكبير بين إدارة الأسواق الحرة الأردنية والأجهزة الامنية والجمارك، لتقديم أفضل خدمة على المنفذ الحدودي الوحيد لاخوتنا واشقاؤنا في الضفة الغربية.

ويشهد “جسر الملك حسين” حركة انسابية نشطة للمسافرين إلى فلسطين والقادمين منها، حسب ما اطلع عليه “المجالي”، حيث التقى عدد منهم داخل الاسواق الحرة في الجسر.

وأكد عدد من المسافرين للمجالي على جودة الخدمة المقدمة في الاسواق الحرة داخل الجسر، مشيرين إلى وجود كافة البضائع وتنوعها بما يتناسب مع جميع الزوار.