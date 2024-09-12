اتفاقية تعاون بين “صناعة الأردن” و”الاونروا” لتأمين الاحتياجات اللازمة لأهالي غزة

وطنا اليوم:وقعت غرفة صناعة الأردن، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العاصمة عمان ، الخميس، اتفاقية تعاون في مبنى غرفة صناعة عمان، اتفاقية تعاون تتضمن تقديم مساهمات من القطاع الصناعي وتيسيير الأعمال اللوجستية للاونروا داخل الأردن، وذلك بهدف المساعدة في تأمين الاحتياجات اللازمة لأهالي قطاع غزة.

وتشمل اتفاقية التعاون تأمين العديد من المساهمات الصناعية الأردنية بما في ذلك المساعدات الغذائية ومستلزمات الايواء الطارئ ومستلزمات الرعاية الصحية، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لفريق الوكالة لإيصال هذه المساعدات، من خلال توفير مستودعات آمنية ومجهزة للمساعدات الغذائية وغيرها، اضافة الى توفير الاحتياجات اليومية لاهالي القطاع من الغذاء والدواء.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد خلال حفل التوقيع على أهمية تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الغاشم على القطاع، مؤكدا أن الصناعيين الأردنيين بادروا منذ اللحظة الأولى لدعم الصمود وتعزيز مقومات الحياة للأشقاء في غزة، حيث تجاوزت المساهمات الصناعية العينية والنقدية ما قيمته 80 مليون دولار ولا زالت حملة “وفاء الدين” التي أطلقتها غرف الصناعة في المملكة مستمرة.

وأشاد الجغبير بجهود “الاونروا” في توفير المستلزمات الأساسية للشعب الفلسطيني، مضيفا بأن غرفة الصناعة تعتبر شراكتها مع الأونروا استنراتيجية، وان هذه لاتفاقية هي خطوة مهمة لاستمرار العمل الاغاثي، حيث تمثل الغرفة مركز دعم واسناد من خلال فريق متخصص معني لمتابعة مساهمات الصناعيين وتوجيهها في المسار الصحيح بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والمنظمات الدولية العاملة في القطاع.

بدورها، أعربت رئيس قسم خدمات الدعم المركزية في الأونروا حنان تشيركي عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية. وقالت: “أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية ومهمة جدا لمساعدة أهالي قطاع غزة وأن تشكيل فريق متعاون يساعد في توطيد العلاقات للجهتين