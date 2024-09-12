الأردن يحث دول أميركا اللاتينية لدعم لحق فلسطين بعضوية الأمم المتحدة

وطنا اليوم:شارك مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة في اجتماع للمندوبين الدائمين لدى الجامعة مع عدد من سفراء وممثلي دول أميركا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى مصر.

وهدف الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة للجامعة، إلى حث دول أميركا اللاتينية والكاريبي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وحصولها على عضوية كاملة بالأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية.

وأكد العضايلة، في مداخلة خلال الاجتماع، تأييد ودعم الأردن التام لقرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وما يمنحها من امتيازات، وحق فلسطين وشعبها الشقيق بدولة مستقلة ذات سيادة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا يعكس إجماعا دوليا حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره، ويؤكد بكل وضوح أن إسرائيل أصبحت قوة قائمة بالاحتلال ومعتدية على الحقوق.

وأعرب العضايلة، في مخاطبته لسفراء وممثلي دول أميركا اللاتينية والكاريبي، عن التطلع إلى دعم هذه الدول الصديقة لحق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة، من منطلق دعم العدالة والإيمان بها والحقوق المشروعة التي كفلتها مواثيق الشرعية الدولية دونما ازدواجية أو انتقائية، ورفض الاحتلال والعدوان بالقوة ومصادرة الحقوق التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.